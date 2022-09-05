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Son dakika haber! Gölcüklü pehlivan Elmalı güreşlerinde finale kalmaya hak kazandı

Spor Haberleri

Son dakika haber! Gölcüklü pehlivan Elmalı güreşlerinde finale kalmaya hak kazandı

Son dakika haberlerine göre Gölcük Belediye Spor Güreş Takımı pehlivanı Yunus Emre Akman, 670. Tarihi Elmalı Güreşlerinde de finale kalarak büyük orta boya çıkmaya hak kazandı.

Gölcük Belediye Spor Güreş Takımı pehlivanı Yunus Emre Akman, 670. Tarihi Elmalı Güreşlerinde de finale kalarak büyük orta boya çıkmaya hak kazandı.

Gölcük Belediyesi sporcuları, her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. 661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Küçük Orta Küçük boyda şampiyon olarak ilçenin gururu olan Gölcük Belediye Spor Yağlı Güreşçisi Yunus Emre Akman, 670. Tarihi Elmalı Güreşlerinde de finale kalarak büyük orta boya çıkmaya hak kazandı. Pehlivanı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yunus Emre Akman'ı ve teknik ekibimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Allah başpehlivanlığını da görmeyi nasip etsin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gölcük Belediyesi Yunus Emre Gölcük Spor Haberler Son Dakika

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