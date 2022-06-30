Son dakika haber... Fethiyespor'da transfer başladı Son dakika haberi: TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u üçüncü kez getiren Fethiyespor, dış transferin de startını verdi. TFF 2'nci Lig'e yükseldikten sonra teknik direktörlük görevine Mesut Toros'u üçüncü kez getiren Fethiyespor, dış transferin de startını verdi. Muğla temsilcisi Sarıyer'den 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Kayacı'yla sözleşme imzaladı. Selim, kariyerinde Sancaktepe FK, Gölcükspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Vanspor'da da oynadı. Fethiyespor'un transferde Vanspor'dan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fatih Somuncu'yla da pazarlık aşamasınd olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mesut Toros Fethiyespor Spor Haberler Son Dakika

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