Son dakika haber: Estudiantes, Jose Sosa'yı transfer etti Son dakika spor haberi: Arjantin ekibi Estudiantes, Fenerbahçe'den ayrılan eski futbolcusu Jose Sosa'yı kadrosuna kattı. Arjantin ekibi Estudiantes, Fenerbahçe'den ayrılan eski futbolcusu Jose Sosa'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Profesyonel kariyerine Estudiantes'te başlayan Sosa, Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid, Metalist Kharkiv, Milan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Geçen sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2 asist yaptı. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Estudiantes Fenerbahçe Jose Sosa Arjantin Spor Haberler Son Dakika

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