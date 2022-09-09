Son dakika haber... Bucaspor, iki transferi birden duyurdu Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre Bucaspor 1928, 30 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Konyaspor'dan 22 yaşındaki önlibero Adem Eren Kabak'ı ise 1 yıllığına kiraladı. Bucaspor 1928, 30 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Konyaspor'dan 22 yaşındaki önlibero Adem Eren Kabak'ı ise 1 yıllığına kiraladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yaz transfer sezonunun son dakikalarında iki transferi birden açıkladı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Denizlispor'da forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Depe'yi kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, Konyaspor'dan 22 yaşındaki önlibero Adem Eren Kabak'ı da 1 yıllığına kiraladığını duyurdu. Bucaspor, kadrosuna kattığı oyunculara başarılar dileyerek, transferlerin camiaya hayırlı olmasını temenni etti. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu İlhan Depe Konyaspor Bucaspor Spor Haberler Son Dakika

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