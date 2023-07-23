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Son Dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Spor Haberleri

Son dakika: Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır peşinde olduğu Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig devi Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

FENERBAHÇE İDDİALARI VARDI

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbaçe'nin de gündeminde olan Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

TAM BİR HUCÜM OYUNCUSU

Wilfried Zaha, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta 90 gol ve 76 asistlik performans sağladı. Fildişi Sahilli futbolcu hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.

Son Dakika: Galatasaray, Wilfried Zaha için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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