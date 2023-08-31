Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti

Son dakika: 4 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Monaco'da çekilen kurada temsilcimiz, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın rakibi oldu.

GRUP MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Devler Ligi'nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FİNAL WEMBLEY'DE

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle;

A Grubu;

Bayern Münih

Man United

Kopenhag

Galatasaray