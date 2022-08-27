Alexandru Cicaldau, Kalba Union Football Club'a kiralık olarak gitti

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C. tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)