Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alexandru Cicaldau, Kalba Union Football Club'a kiralık olarak gitti

Spor Haberleri

Alexandru Cicaldau, Kalba Union Football Club'a kiralık olarak gitti

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union Football Club'a kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C. tarafından ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Alexandru Cicaldau Galatasaray Spor Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title