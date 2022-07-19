Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Haberler

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Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Nantes'a kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımdan ayrıldı. Galatasaray Kulübü, resmi hesaptan bu ayrılığı duyurdu. Genç futbolcu kiralık olarak Fransız ekibi Nantes'a transfer oldu. Mısırlı oyuncu, kampa veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in ayrılığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KİRALIK OLARAK TAKIMDAN AYRILDI

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, Avusturya kampından ayrıldı. Mısırlı golcü 250 bin euro kiralama bedeli ve 5.75 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Nantes'a kiralandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Avusturya kampına veda etti. Genç oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulu anlar yaşayan Mohamed, ""Galatasaray'ı özleyeceğim. Burada çok güzel şeyler yaşadım. Umarım yine Galatasaray'a dönebilirim. Galatasaray'dan ayrılmak çok zor geldi. Duygusal anlar yaşadım" dedi.

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Mostafa Mohamed Galatasaray Spor Haberler

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