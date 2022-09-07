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Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferini KAP'a bildirdi

Spor Haberleri

Son dakika: Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldızının kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, bu sezon transfer başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi renklerine bağladı.

GALATASARAY'DA KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Galatasaray, Icardi için KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferini KAP'a bildirdi

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın renklerine bağladığı yıldız futbolcu, geçen sezon Paris Saint-Germain formasıyla 30 maçta süre alırken 5 gol kaydetti. PSG ile toplamda 92 maç oynayan Arjantinli yıldız, Fransız devine 38 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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