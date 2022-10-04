Son Dakika: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Tek maç eleme usulü oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibiyle NEF Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.
GALATASARAY EVİNDE OYNAYACAK
Galatasaray, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibini, NEF Stadı'nda konuk edecek.
İşte Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler:
- Galatasaray - GMG Kastamonuspor
- Çorum FK - Esenler Erokspor
- Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
- Adana Demirspor - Adıyaman FK
- Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
- Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
- Kayserispor - Iğdır FK
- Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
- Boluspor - Fethiyespor
- Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
- Giresunspor - Amasyaspor FK
- Atakaş Hatayspor - Düzcespor
- Manisa FK - Eynesil Belediyespor
- Ankaraspor - Pazarspor
- Şanlıurfaspor - Karaman FK
- Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
- Uşakspor - Gümüşhane
- Göztepe - Karaköprü Belediyespor
- Adanaspor - Orduspor
- Altınordu - Sapanca Gençlikspor
- Menemen FK - Bulvarspor
- Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
- Bucaspor - Artvin Hopaspor
- Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
- Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
- Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
- Gaziantep FK - Sarıyer