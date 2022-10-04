Son Dakika: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Tek maç eleme usulü oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibiyle NEF Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakalar 18-19-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

GALATASARAY EVİNDE OYNAYACAK

Galatasaray, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, tek maç eleme usulü üzerinden oynanacak karşılaşmada Karadeniz ekibini, NEF Stadı'nda konuk edecek.

İşte Türkiye Kupası'ndaki eşleşmeler: