Son Dakika: Tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi
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Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz,Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynayacak.
LJUBLJANA MAÇI 8 AĞUSTOS'TA
Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.