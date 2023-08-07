Son Dakika: Tam dişimize göre! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi

Son dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. tur maçında Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz,Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

LJUBLJANA MAÇI 8 AĞUSTOS'TA

Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.