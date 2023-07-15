Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki milli oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley formasıyla 11 maça çıkıp 1 gol attı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER ÇALIMI

Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 11 MAÇTA 1 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurdu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.

KAP'A BİLDİRDİLER

Sarı kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.