Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son dakika: Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Sezonun son derbisi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadı'nda başlayacak. Mücadele sonrasında salı günü MKE Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, taraftarıyla birlikte kutlama yapacak.

Şampiyonluğu ilan eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda karşılaşacağı derbinin hakemi belli oldu. Sezonun son derbisini Abdülkadir Bitigen yönetecek.

DERBİ BİTİGEN'İN

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 37. haftanın bir diğer maçı olan Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde Volkan Bayarslan, Trabzonspor-Alanyaspor mücadelesinde ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler:

Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

Trabzonspor - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Kayserispor - Ankaragücü: Cihan Aydın

Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük