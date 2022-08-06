Son Dakika: Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray transferde bombaları peş peşe patlattı. Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens'i de renklerine bağladı.

MERTENS, GALATASARAY'DA

Transfere ilişkin KAP'a bildirim yapan Galatasaray, "Profesyonel Futbolcu Dries Mertens'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

2013'TE NAPOLI KARİYERİ BAŞLADI

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

TARİHE GEÇTİ

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu. Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.