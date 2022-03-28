Son Dakika: Galatasaray sandığa gidiyor! Başkanlık seçiminin yapılacağı tarih belli oldu

Galatasaray, başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sandığa gidiyor. Sarı-kırmızılı kulüp başkanlık seçiminin yapılacağı tarihi açıklarken, seçime girecek olan başkan adaylarının listelerini bildirmeleri için son tarihi 8 Nisan 2022 olarak belirledi.

İLK TOPLANTI 23 NİSAN'DA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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