Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
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Son dakika: Galatasaray'da Pasquale Sensibile ile yolların ayrılmasının ardından futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi. Resmi açıklamanın ardından duygularını aktaran Ergün, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesiyle Galatasaray'da yeni yapılanma başladı. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi. İtalyan futbol adamının yerine Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.
CENK ERGÜN, GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ
Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 2006 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak göreve başlayan Ergün, 2008 - 2015 yılları arasında üstlendiği A Takım İdari Menajerliği sonrası 2018 yılına kadar Galatasaray Sportif A.Ş. Futbol Direktörü olarak kulübe hizmet verdi.
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