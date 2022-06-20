Son Dakika: Galatasaray resmen açıkladı! Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi

Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesiyle Galatasaray'da yeni yapılanma başladı. Sarı-kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin görevine son verildi. İtalyan futbol adamının yerine Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

CENK ERGÜN, GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 2006 yılında Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak göreve başlayan Ergün, 2008 - 2015 yılları arasında üstlendiği A Takım İdari Menajerliği sonrası 2018 yılına kadar Galatasaray Sportif A.Ş. Futbol Direktörü olarak kulübe hizmet verdi.

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