Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiye Halil Umut Meler atandı. Öte yandan Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin Hatayspor'a konuk olacağı mücadelede ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
- 13.30 / Kayserispor - Çaykur Rizespor: Burak Şeker
- 16.00 / Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
- 16.00 / Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
- 19.00 / Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
- 13.30 / Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
- 16.00 / İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yiğit Arslan
- 19.00 / Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
- 19.00 / Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
- 20.00 / Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
- 20.00 / Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kaynak: Haberler.com / Spor