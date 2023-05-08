Son Dakika: Galatasaray, Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti

Son dakika: Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Galatasaray, Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e çıkardı.