Son Dakika: Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı

Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Adana Demirspor'a 4 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.