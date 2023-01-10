Son Dakika: Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı
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Son dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transfer için Adana Demirspor'a 4 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.
12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ilk hamlesini savunmaya yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'un başarılı stoper Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.
YARIN İDMANLARA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi. 28 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerin yarın yapacağı idmanda bulunması bekleniyor.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın'ın bonservisi için Adana Demirspor'a 4 milyon euroyu taksitler halinde ödemesi bekleniyor.