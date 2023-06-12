Son Dakika: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un ardından Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı

Son dakika: Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollarını kısa bir süre önce ayırdığını açıklayan Fenerbahçe, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.

DHA'nın haberine göre; Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.

Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.

Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...