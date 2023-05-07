Son Dakika: Fenerbahçe, Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Spor Haberleri
Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük çelme yedi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle maçta öne geçti. Arias'ın pozisyonunu inceleyen Bahattin Şimşek, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı verdi.
Golden sonra Sarı-Lacivertliler'in temposu düştü. Giresunspor art arda pozisyonlar buldu. Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın etkili performansıyla ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Sarı kartı olan İsmail Yüksek, Mert Hakan ve Valencia 60. dakikada çıktı. OyunaCrespo, Zajc ve Osayi girdi.
İkinci yarıda başa baş bir oyun sergileyen Giresuspor, 68. dakikada Rijad Bajic'in şık golüyle eşitliği buldu.
Jorge Jesus, skor 1-1'ken Luan Peres ve Batshuayi'yi oyundan aldı. Yerlerine Joshua King ve Joao Pedro girdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler bu karşılaşmada 90 dakika sahada yer aldı. Kulübedeki Emre Mor'a ise süre verilmedi.
Lider Galatasaray, pazartesi akşamı saat 20.00'de taraftarı önünde Başakşehir'e karşı sınav verecek. Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanırsa Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e yükseltecek.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023