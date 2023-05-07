Son Dakika: Fenerbahçe, Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük çelme yedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

PERDEYİ BATSHUAYI AÇTI

Fenerbahçe, 20. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle maçta öne geçti. Arias'ın pozisyonunu inceleyen Bahattin Şimşek, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı verdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT YILDIZLAŞTI

Golden sonra Sarı-Lacivertliler'in temposu düştü. Giresunspor art arda pozisyonlar buldu. Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın etkili performansıyla ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

AYNI ANDA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Sarı kartı olan İsmail Yüksek, Mert Hakan ve Valencia 60. dakikada çıktı. OyunaCrespo, Zajc ve Osayi girdi.

RIJAD BAJIC ŞIK GOLLE EŞİTLEDİ

İkinci yarıda başa baş bir oyun sergileyen Giresuspor, 68. dakikada Rijad Bajic'in şık golüyle eşitliği buldu.

BATSHUAYI DE ÇIKTI

Jorge Jesus, skor 1-1'ken Luan Peres ve Batshuayi'yi oyundan aldı. Yerlerine Joshua King ve Joao Pedro girdi. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

ARDA GÜLER 90 DAKİKA SAHADA KALDI, EMRE MOR YEDEK BEKLEDİ

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler bu karşılaşmada 90 dakika sahada yer aldı. Kulübedeki Emre Mor'a ise süre verilmedi.

LİDER GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'LE OYNUYOR

Lider Galatasaray, pazartesi akşamı saat 20.00'de taraftarı önünde Başakşehir'e karşı sınav verecek. Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanırsa Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e yükseltecek.