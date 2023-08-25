Son Dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

Son dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Hırvat eldiven, 40 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı.

6.65 MİLYON EURO+950 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

40 NUMARAYI GİYECEK

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.