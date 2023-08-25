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Son Dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Hırvat eldiven, 40 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı.

6.65 MİLYON EURO+950 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

40 NUMARAYI GİYECEK

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Dominik Livakovic Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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