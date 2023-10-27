Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun sağ ayağında kırık tespit edildi
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Son dakika: Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun haftalarca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."