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Son Dakika | Elazığspor'da olağanüstü genel kurul kararı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son Dakika | Elazığspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Son dakika haberlerine göre Elazığspor'da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Elazığspor'da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Elazığspor'da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 16. maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 3. bendi gereğince, 09 Ağustos Salı günü saat 17.30'da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Ağustos Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrarlanacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığspor Elazığ Spor Haberler Son Dakika

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