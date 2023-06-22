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Son Dakika: Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe'de

Spor Haberleri

Son dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcünün sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe'de

Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fenerbahçe, Bosna Hersekli yıldıza senelik 4.5 milyon euro maaş verecek. Dzeko, Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertlilerin 2. transferi oldu.

Son Dakika: Edin Dzeko, Fenerbahçe'de

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com - Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (12)

Osman Yagci:

Ben bir TRABZONSPOR Tarafdari olarak anladimki bu Fener adam olamaz dünyaca ünlüymüş dünyaca marka olsa kac yazar yazik Ïyiki TRABZONLUYUM VE TRABZONSPORLUYUM BÏZE HER YER TRABZON

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Murat Tasova:

Saçma sapan kararlar, emekli yada işi bitmiş oyunular Arab ülkelerin ilgisini çekmediği takdirde Türkiye geliyor! Bukadar çok futbol konuşulan bir ülkede hiçmi yetenekli, karakterli,çalışkan yetiştirecek alt yapı olmaz?!

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Gökhan Akgül:

emekli olmaya gelmiş belli.

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