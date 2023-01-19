Son Dakika: Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

Son dakika: Fenerbahçe, Kadıköy'deki Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, maçı 2-1'lik skorla kazanarak tur atladı.

HEMEN CEVAP GELDİ

Sarı-Lacivertliler, 12'nci dakikada Miha Zajc'ın golüyle öne geçti. Zajc'ın golünde asisti Arda Güler yaptı. Çaykur Rizespor, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu ile beraberlik golünü buldu. Fenerbahçe oyunun hakimiyetini ele geçirmişken bu golle oyundan düştü.

ARDA ASİSTİNİ YAPIP ÇIKTI

İlk 11'de şans bulan Arda Güler, 65'te yerini Emre Mor'a bıraktı. Aynı dakikada Lincoln'un yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

SON DAKİKA GOLÜ

Enner Valencia, 89'da attığı golle Fenerbahçe'yi maçta yeniden öne geçirdi. Valencia'nın attığı golle Fenerbahçe adını çeyrek finale yazdırdı.