Son dakika bombası patlayacak! Roma Zalewski'yi, kadro dışı bıraktı

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray gündemi alev alev yanıyor. Roma ile Nicola Zalewski konusunda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar oyuncuyu bir türlü ikna edemeyince masadan kalkmak zorunda kaldı.

Galatasaray, Roma'ya toplamda 12 milyon euro bonservis ödeme konusunda anlaşma sağlamış ve bu rakam Roma'yı bir hayli mutlu etmişti. Fakat Nicola Zalewski'nin tutumu her şeyi suya düşürdü.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Galatasaray'ın yaptığı 4 teklifi de peş peşe reddeden Nicola Zalewski ilginç bir olaya imza attı. Her teklifi arttırarak Nicola Zalewski'ye sunan Galatasaray, oyuncuya neredeyse servet önerdi. Yapılan her revizeden sonra Galatasaray'a aynı şekilde 'hayır' cevabı veren Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakıldı.