Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolları ayırdı! Başakşehir'e transfer olması bekleniyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak kendisinden beklenilen performansın çok altında kalan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu için son karar verildi.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILDI

Ntvspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

YENİ ADRESİ BAŞAKŞEHİR OLABİLİR

Yıldız futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer olmasının beklenildiği ifade edildi.

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARNESİ

33 yaşındaki Mesut Özil, 20 Ocak 2021'de Arsenal'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelmişti. Sakatlıklar ve saha dışı problemler nedeniyle takımda istikrarı yakalayamayan yıldız futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 36 maçta, 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 20 Mart 2022'de Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve 2. devreye başlanırken oyundan çıkarılmıştı. Bu karşılaşmadan bir süre sonra Fenerbahçe, resmi bir açıklama yaparak Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Mesut Özil'in oyundan alınmasına tepki gösterdiği ve İsmail Kartal'a sert çıktığı iddia edilmiş ve yıldız futbolcunun bu sebeple kadro dışı kaldığı belirtilmişti.

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