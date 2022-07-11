Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolları ayırdı! Başakşehir'e transfer olması bekleniyor
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Son dakika: Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. 33 yaşındaki futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer olması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak kendisinden beklenilen performansın çok altında kalan Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu için son karar verildi.
Ntvspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı bırakılan Mesut Özil defteri tamamen kapandı. Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yıldız futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer olmasının beklenildiği ifade edildi.
33 yaşındaki Mesut Özil, 20 Ocak 2021'de Arsenal'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak gelmişti. Sakatlıklar ve saha dışı problemler nedeniyle takımda istikrarı yakalayamayan yıldız futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 36 maçta, 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 20 Mart 2022'de Konyaspor ile Kadıköy'de oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve 2. devreye başlanırken oyundan çıkarılmıştı. Bu karşılaşmadan bir süre sonra Fenerbahçe, resmi bir açıklama yaparak Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Mesut Özil'in oyundan alınmasına tepki gösterdiği ve İsmail Kartal'a sert çıktığı iddia edilmiş ve yıldız futbolcunun bu sebeple kadro dışı kaldığı belirtilmişti.