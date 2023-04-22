Son Dakika: Beşiktaş, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u Redmond ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar yıldızlarıyla zafere koştu.

PERDEYİ REDMOND AÇTI

Kara Kartal, 25. dakikada Redmond'ın golüyle öne geçti. Son haftaların parlayan yıldızı olan İngiliz futbolcu, Cenk'in şık pasını ustalık işi bitirişle sonuçlandırdı. Beşiktaş maçta öne geçti.

SAHNE SIRASI ABOU'DA

71'de sol çaprazdan topu alan Vincent Aboubakar, harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu golle iyice rahatladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Siyah-Beyazlılar maçı 2-0 kazandı.

GALATASARAY'A GÖZDAĞI

Haftaya lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Kara Kartal, derbi öncesi hem moral depoladı hem de rakibine gözdağı verdi.

FARK 1 PUANA İNDİ

Ligde puanını 62'ye çıkartan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe ile olan puan farkını 1'e indirdi. Beşiktaş 30, Fenerbahçe ise 28 maç oynadı.

SON 7 MAÇTA 7 GOL

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, son 7 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşadı. Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor 1'er gol, Giresunspor maçında ise 2 gol attı.