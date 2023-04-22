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Son Dakika: Beşiktaş, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

Son Dakika: Beşiktaş, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u Redmond ve Aboubakar'ın golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar yıldızlarıyla zafere koştu.

Kara Kartal, 25. dakikada Redmond'ın golüyle öne geçti. Son haftaların parlayan yıldızı olan İngiliz futbolcu, Cenk'in şık pasını ustalık işi bitirişle sonuçlandırdı. Beşiktaş maçta öne geçti.

Son Dakika: Beşiktaş, Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

71'de sol çaprazdan topu alan Vincent Aboubakar, harika çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu golle iyice rahatladı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Siyah-Beyazlılar maçı 2-0 kazandı.

Haftaya lider Galatasaray'ı konuk edecek olan Kara Kartal, derbi öncesi hem moral depoladı hem de rakibine gözdağı verdi.

Ligde puanını 62'ye çıkartan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe ile olan puan farkını 1'e indirdi. Beşiktaş 30, Fenerbahçe ise 28 maç oynadı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubakar, son 7 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşadı. Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor 1'er gol, Giresunspor maçında ise 2 gol attı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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