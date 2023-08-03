Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 2-0 mağlup ederek tur atladı

Son dakika: UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Tirana'ya konuk oldu. Rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden temsilcimiz adını bir üst tura yazdırdı.