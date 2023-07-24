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Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle oynayacak

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Son dakika: Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, turu geçmesi halinde Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü-Zeljeznicar eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

RAKİP ZELJEZNICAR-NEFTÇİ BAKÜ GALİBİ OLACAK

Beşiktaş'ın Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Zeljeznicar - Neftçi Bakü karşılaşmasının galibi olacak.

3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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Yorumlar (1)

Ømer Cinar:

Turk takimi Baküye basarilar

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