Son Dakika! Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın 47. dakikasında yaşananlar ise tartışmalara sebep oldu.

GOL OLSA KURAL HATASI SAYILACAKTI

Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

ZORBAY KÜÇÜK TOPU YANLIŞ NOKTAYA KOYDU

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan olması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgisi üzerinde sıralanmalıydılar.

TFF'YE BAŞVURU YAPTILAR

Tüm gözlerin çevrildiği Beşiktaş Kulübü'nden ise yeni bir hamle geldi. Beşiktaş, söz konu kural hatası nedeniyle TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ne diyor?

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır"