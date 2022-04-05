Son Dakika! Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı - Haberler

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Son Dakika! Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Spor
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Son dakika! Beşiktaş, önceki akşam oynanan ve 1-1 sona eren Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın 47. dakikasında yaşananlar ise tartışmalara sebep oldu.

Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan olması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgisi üzerinde sıralanmalıydılar.

Son Dakika! Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı

Tüm gözlerin çevrildiği Beşiktaş Kulübü'nden ise yeni bir hamle geldi. Beşiktaş, söz konu kural hatası nedeniyle TFF'ye kural hatası başvurusu yaptı.

Son Dakika! Beşiktaş, Trabzonspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuru yaptı

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Beşiktaş, TFF, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

ferfer:

dev derbi takımıymış bunlar siz burda devsiniz yurt dışında çöp bile değilsiniz ne başarın varda dev olmuşsun hayali devler sizi:)))

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Alican Canpolat:

Farketmez trabzon bu sefer kazanır zararlı beşiktaş çıkar :)

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