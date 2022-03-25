Son Dakika! Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - Haberler

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Son Dakika! Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Spor
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Son dakika! Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." denildi.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başladığını açıkladı. Siyah beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, dün akşam 23:30 sularında İstanbul'a gelmişti. İsmael, yapılacak son görüşmelerin ardından sağlık testlerine girecek ve ardından imzayı atacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika! Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiValerien Ismael

İLK MAÇI TRABZON DEPLASMANI OLACAK

Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. 46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Spor

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