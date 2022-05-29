Son Dakika: Beşiktaş başkanını seçti! Ahmet Nur Çebi seçimi ezici farkla kazandı - Haberler

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Diğer başkan adayı Fuat Çimen'e karşı ezici bir üstünlükle seçimi kazanan Çebi, 3 yıl daha siyah-beyazlılarda başkanlık koltuğuna oturacak.

AHMET NUR ÇEBİ FARK ATTI

Kullanılan 4423 oyun 2777'sini alan Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi. Seçimlerdeki diğer aday Fuat Çimen 1190 oy alırken 397 oy boş atıldı, 59 oy ise geçersiz sayıldı.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi şöyle:

ASİL ÜYELER: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

YEDEK ÜYELER: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

"BU KADAR AZ ADAY ÇIKMAMALIYDI"

Ahmet Nur Çebi sonuçların resmileşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Benim için çok yorucu ancak keyifli bir gündü. Buraya gelip oy veren herkese çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Herkesi kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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