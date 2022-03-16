Son Dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ile 12 milyon 250 bin euro değerinde forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı - Haberler

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Son Dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ile 12 milyon 250 bin euro değerinde forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı

Haberler.com - Spor
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Son dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile toplamda 12 milyon 250 bin euro + KDV karşılığında sponsorluk anlaşması imzaladı. Rain Yazılım, 2022-23 ve 2023-24 sezonunda forma göğüs sponsoru, 2022-23 sezonunda Güney Tribün'e sponsor olacak.

Beşiktaş Futbol A.Ş., Vodafone Park "Güney Tribün" ve "Forma Göğüs" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-Beyazlılar, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş ile toplamda 12.5 milyon avro + KDV'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

  • 2023-24 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu
  • 2022-23 sezonundan başlayıp, 2023-24 sezonu sonuna kadar olacak şekilde Forma Göğüs Sponsorluğu

Son Dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ile 12 milyon 250 bin euro değerinde forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı

"BEŞİKTAŞ'IN MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİDİR"

Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında şu açıklamaları yaptı:

"Gelirleri artırma, giderleri düşürme yolunda büyük adımlar atıyor. Beşiktaş'ı profesyonelleştirme hayalimiz için çalışıyoruz. Dünya çapında bir marka olan Rain, forma göğüs sponsorumuz olacak 2 yıl. Tribünümüzde de görülecek.

"DAHA FAZLASINI ALACAĞIZ"

Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Değerli sponsorumuz şaka yapıyorum, ama lütfen hazırlıklı olun."

Son Dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ile 12 milyon 250 bin euro değerinde forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı

Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Spor, Haberler

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