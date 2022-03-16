Son Dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ile 12 milyon 250 bin euro değerinde forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı
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Son dakika: Beşiktaş, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile toplamda 12 milyon 250 bin euro + KDV karşılığında sponsorluk anlaşması imzaladı. Rain Yazılım, 2022-23 ve 2023-24 sezonunda forma göğüs sponsoru, 2022-23 sezonunda Güney Tribün'e sponsor olacak.
Beşiktaş Futbol A.Ş., Vodafone Park "Güney Tribün" ve "Forma Göğüs" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Siyah-Beyazlılar, Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş ile toplamda 12.5 milyon avro + KDV'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.
- 2023-24 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu
- 2022-23 sezonundan başlayıp, 2023-24 sezonu sonuna kadar olacak şekilde Forma Göğüs Sponsorluğu
"BEŞİKTAŞ'IN MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİDİR"
Başkan Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında şu açıklamaları yaptı:
"Gelirleri artırma, giderleri düşürme yolunda büyük adımlar atıyor. Beşiktaş'ı profesyonelleştirme hayalimiz için çalışıyoruz. Dünya çapında bir marka olan Rain, forma göğüs sponsorumuz olacak 2 yıl. Tribünümüzde de görülecek.
"DAHA FAZLASINI ALACAĞIZ"
Umarım iki yıl değil, daha fazlası. Verilen ücret değil, en az iki katını sizden almayı düşünüyoruz. Değerli sponsorumuz şaka yapıyorum, ama lütfen hazırlıklı olun."