Son Dakika: Rıdvan Yılmaz'ın yeri çabuk doldu! Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta
Son dakika: Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, genç futbolcunun yerini Arthur Masuaku ile doldurdu. Siyah-beyazlı kulüp, West Ham United forması giyen 28 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar kiraladı.
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan siyah-beyazlılar, West Ham United'ın 28 yaşındaki sol beki Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham United'a kiralama bedeli ödemeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da mevcut, ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, bu maddeyi devreye sokarsa İngiliz ekibine 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon West Ham United ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, sol bek pozisyonunda görev alıyor.