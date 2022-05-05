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Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, Özlem Güven'i transfer etti

AA - Ferdi Uzun - Spor
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Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, Özlem Güven'i transfer etti

Son dakika spor haberi: Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Bolu Belediyespor'da forma giyen Özlem Güven'i kadrosuna kattı.

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Bolu Belediyespor'da forma giyen Özlem Güven'i kadrosuna kattı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Volkan Zeytin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Zeytin, bu kapsamda libero mevkisinde görev yapan Özlem Güven ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

AA / Ferdi Uzun - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Aydın, Bolu, Spor, Haberler

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