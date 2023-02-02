Son Dakika: Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a maliyeti, futbol kamuoyunun bir kısmı tarafından yüksek bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i resmen renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılara, Hadziahmetovic için 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyen siyah-beyazlılar, transferin tüm maliyetini KAP'a bildirdi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü arabam.com Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. arabam.com Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu'nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. " ifadeleri yer aldı.