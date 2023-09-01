Son Dakika: Altay Bayındır resmen Manchester United'da

Son dakika: Manchester United, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, milli eldivene veda ettiği mesajda, "Ayrılıklar da sevdaya dahil. Yolun açık olsun Altay Bayındır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin milli eldiveni Altay Bayındır, Manchester United'a transfer oldu. 25 yaşındaki kaleci, İngiliz devi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

MANCHESTER UNITED'DA FORMA GİYECEK İLK TÜRK

Altay Bayındır, Manchester United'a imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, " Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur." dedi.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Fenerbahçe'nin transferin maliyetini duyurduğu açıklamasında, "Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 milyon euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır." denildi.

"KALPLERİMİZ HEP YANINDA"

Fenerbahçe'den Altay Bayındır için yayınlanan veda mesajında, "21 yaşında merhaba dediğin Çubuklu ile bugün bir hikâyeyi geride bırakıyorsun. Zor günler yaşadın belki çok üzüldün çok üzüldük ama Sarı Lacivert'e inanmaktan bu formaya bağlılıktan hiç vazgeçmedin! Şimdi senin için yeni bir meydan okuma başlıyor! Unutma ki Kulübün ve taraftarın hep seninle! Fenerbahçe hep senin evin! Kalplerimiz hep yanında! Başarıların gururumuz, mutluluğun mutluluğumuz olacak! Yolun açık, şansın bol olsun!" ifadeleri kullanıldı.