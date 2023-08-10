Son Dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Osijek'i 5-1 mağlup etti.

Son dakika: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Osijek'i 5-1'lik net skorla mağlup ederek büyük avantaj kaptı.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanarak play-off turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti.

SVENSSON PERDEYİ AÇTI

Maç golle başladı. Adana Demirspor, 3'üncü dakikada Svensson'un ceza sahasın dışında kaydettiği golle 1-0 öne güçtü.

YUSUF SARI SAHNEDE

16'da baskıyı iyice arttıran Adana Demirspor, Yusuf Sarı'yla skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf, ilk pozisyonda kaleciyi geçemezken ikinci pozisyonunda ağları havalandırdı.

NDIAYE DOUBLE YAPTI

52'de Cherif Ndiaye'nin kaydettiği golle Adana Demirspor skoru 3-0 yaptı. 67'inci dakikada Adana Demirspor, Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi. Ndiaye, kendisinin ikinci takımının 4. golünü kaydetti.

OSIJEK PENALTI KAZANDI

Mücadelenin 73'üncü dakikasında Osijek'te Grzan, penaltı vuruşunu gole çevirdi durum 4-1.

YUSUF ERDOĞAN FİŞİ ÇEKTİ

88'de sahneye çıkan Yusuf Erdoğan skoru belirleyen golü kaydetti 5-1.

GOL OLDU YAĞDILAR

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Osijek'in tek golü ise 73. dakikada Grzan'dan geldi.