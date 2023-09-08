Son Dakika: A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistanla 1-1 berabere kaldı
Son dakika: A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 23. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şahane pasında kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, aşırtma vuruşta topu dışarı gönderdi.
İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Ermenistan, 49. dakikada etkili geldi. İçeriye çevirilen topta Cenk Özkaçar, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca arkasında bulunan Artak Dashyan topu ağlara yolladı.
Maçın 88. dakikasında Hakan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Halil kaleciyi geçemedi. Seken topta Bertuğ topu ağlara gönderdi. Durum 1-1.