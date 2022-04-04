Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. Göreve Ergin Ataman'ın geçeceği konuşuluyor.

Federasyon'dan yapılan açıklama:

"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle

2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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