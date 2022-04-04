Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı
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Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. Göreve Ergin Ataman'ın geçeceği konuşuluyor.
Federasyon'dan yapılan açıklama:
"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle
2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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