Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı. Göreve Ergin Ataman'ın geçeceği konuşuluyor.

Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Federasyon'dan yapılan açıklama:

"Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle

2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Son Dakika: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Orhun Ene ile yollar ayrıldı

Haberler.com - Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title