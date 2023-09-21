Son Dakika: 1 puana razı olduk! Beşiktaş, Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı
Son dakika: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge'e konuk oldu. Zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Taraftarı önünde mücadeleye oldukça etkili başlayan ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
İkinci yarıya baskılı başlayan temsilcimiz Beşiktaş, öne geçme fırsatları buldu fakat skor üstünlüğünü ele geçiremedi. Maçın hakimiyeti son anlarda ev sahibine geçti.
Baskısını arttıran ev sahibinin 78. dakikada Skov Olsen'in sağ kanattan çevirdiği topta Vanaken net vuruşla ağları buldu ve Club Brugge 1-0 öne geçti.
Tam uzatma anlarına girilecekken oyuna sonradan dahil olan tecrübeli golcü Cenk Tosun 89. dakikada keleciyle karşı karşıya kaldı ve skoru eşitledi. Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrıldı.