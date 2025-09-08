Son anlarda neler oldu neler! 81. dakikada 4-2 olan İtalya-İsrail maçının sonucuna bakın

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında İtalya işe İsrail karşı karşıya geldi. Macaristan'da oynanan maçı İtalya, 5-4'lük skorla kazandı.

İSRAİL ÖNE GEÇTİ, İTALYA YAKALADI

İsrail, karşılaşmanın 16. dakikasında Manuel Locatelli'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İtalya, bu gole 40. dakikada Moise Kean ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İTALYA GERİYE DÜŞTÜ AMA YİNE GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya iyi başlayan İsrail, 52. dakikada Dor Peretz ile bir kez daha öne geçti. İtalya, bu gole yine Moise Kean ile karşılık verdi. Kean, 54. dakikada skora denge getirdi. Bu golün ardından baskısını artıran İtalya, Matteo Politano'nun 58 ve Giacomo Raspadori'nin 81. dakikada attığı gollerle durumu 4-2 yaptı.

SON ANLARDA GOL YAĞMURU

Karşılaşmanın son anları adeta nefesleri kesti. İsrail, Alessandro Bastoni'nin 87. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 4-3'e getirdi. Bu golün ardından beraberlik için baskısını artıran İsrail, 90'da Dor Peretz ile bir gol daha buldu ve maç 4-4 oldu.

SON SÖZÜ TONALI SÖYLEDİ

4-4'ün ardından şaşkınlığını üstünden hemen atan İtalya, 90+1. dakikada yıldız orta saha oyuncusu Sandro Tonali'nin attığı golle skoru 5-4 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla birlikte İtalya, 4 maç sonunda puanını 9 yaptı. İsrail ise 5 maç sonunda 9 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında İtalya, deplasmanda Estonya ile karşılaşacak. İsrail, Norveç deplasmanına konuk olacak.