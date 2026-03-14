Son anlarda muhteşem geri dönüş! Konyaspor, Kocaeli deplasmanında 90+4'te kazandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor deplasmanında son dakikalarda geriden gelerek 90+4'te attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

KONYASPOR SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Kocaelispor'un golü 59. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Son anlarda 3 puana uzanan Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Blaz Kramer ve 90+4'te penaltıdan Jackson Muleka kaydetti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor, puanını 27'ye yükseltti. Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Cemre Yıldız
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı

Ameliyat sırasında hayatını kaybetti; aile hastane ve doktora dava açtı