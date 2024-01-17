Son anlar nefes kesti! Samsunspor Alanyaspor'u kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Alanyaspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor kazandı.

UZATMALARA GİTTİ

Alanyaspor, 16. dakikada Eren Altıntaş ile 1-0 öne geçti. Samsunspor, bu gole 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya ile yanıt verdi.

SAMSUNSPOR TURLADI

Maçın 90 dakikalık bölümü 1-1 bitti ve maç uzatmaya gitti. Samsunspor, 91. dakikada Soner Aydoğdu ile 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi 120+1'de Muhammet Ali Özbaskıcı'nın golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, bu skorla Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor, turnuvaya veda etti.