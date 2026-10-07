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Son 6 maçtır kazanamayan Manisa FK, Kayserispor deplasmanında çıkış arıyor

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Son 6 maçtır kazanamayan Manisa FK, Kayserispor deplasmanında çıkış arıyor
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1'inci Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan 9 puanlı 13'üncü Manisa FK, milli aranın ardından deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 19 puanla averajla lider olan Kayserispor öncesi Teknik Direktör Ahmet Pektaş, takımının yeniden çıkışa geçeceğine inandığını söyledi.

1'inci Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan 9 puana sahip 13'üncü Manisa Futbol Kulübü, milli aranın ardından deplasmanda karşı karşıya geleceği Kayserispor müsabakasına odaklandı. Sezona Boluspor ve Vanspor galibiyetleriyle başlayan siyah-beyazlılar ardından büyük düşüş yaşadı. Art arda alınan galibiyetlerin ardından Manisa ekibi, 3 puana hasret kaldı.

Bu periyotta Sivasspor, Bodrum FK ve Fatih Karagümrük'le berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK, Bursaspor ve İstanbulspor maçlarını kaybetti. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Kayserispor ise milli araya 19 puan ve averajla lider girdi. Kayserispor 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek kısa sürede ligin favori takımlarından biri haline geldi. Verilen 22 günlük arada yoğun tempoda çalışan Manisa FK'da Teknik Direktör Ahmet Pektaş, yeniden çıkışa geçeceklerini ve üst sıralara tırmanacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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