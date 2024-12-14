Son 5 haftada sadece 1 puan almıştı: Süper Lig'de istifa

Süper Lig'de son 5 haftada 1 puan alan, dün de Bodrum FK'ya 2-0 kaybeden Sivasspor'da tecrübeli teknik adam Bülent Uygun istifa etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.