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Son 5 haftada sadece 1 puan almıştı: Süper Lig'de istifa

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Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 puan alabilen Sivasspor'da, tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun istifa etti. Sivasspor'un kötü gidişatı ve peş peşe gelen puan kayıpları sonrasında Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi.

Süper Lig'de son 5 haftada 1 puan alan, dün de Bodrum FK'ya 2-0 kaybeden Sivasspor'da tecrübeli teknik adam Bülent Uygun istifa etti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

Son 5 haftada sadece 1 puan almıştı: Süper Lig'de istifa

Son 5 haftada sadece 1 puan almıştı: Süper Lig'de istifa
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDeniz Yilmaz:

Şike soruşturmasında tutuklanan fenerli mi

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Haber YorumlarıEVORİK:

Galatasaray la ugrasanin sonu böyle oluyor.sirada filozof morinyo var

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Haber YorumlarıMustafa Çağatay AKBAŞ:

şikepsikopat

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Haber YorumlarıCelil Gunes:

Gs yi revire çevirdi bunu tutuklayın şikeci

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Haber YorumlarıDoğrucu Davut:

neden okan burukla olan resmi ile haber yapıyorsunuz ? normal tek resmi olunca günahmı oluyor, işiniz gücünüz algı, sizden daha zekiyiz...

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Haber YorumlarıValorant null:

Bülent uygun değil, şikeden hapis yatan eski fener topçusu Bülent Uygun diyeceksiniz

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