Son 3 maçını kaybeden Somaspor, yarın sahasında Çorluspor 1947 ile karşılaşacak.

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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gebze SK'ya 4-1 yenilip son 3 maçını kaybeden Somaspor yarın sahasında Çorlu Spor 1947 ile karşı karşıya gelecek.

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü 15.00'te çalacak. Bir maçı eksik Somaspor haftaya 7 puanla 13'üncü sırada girerken, Çorluspor 1947 ise 14 puanla 7'nci basamakta girdi. Somaspor 4 Kasım Çarşamba günü ise erteleme maçında yine evinde Sebat SK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı