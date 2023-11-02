Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol şov yaptı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Talasgücü Belediyespor'u 6-0 yenerek yoluna devam etti. Mehmet Refik Can ise hat-trick yaptı.

Şevket YILMAZ / SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Denizlispor'u yenerek Play-Off hattında yeniden iddialı konuma gelen Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda da gol şov yaptı. Kupada 3'üncü Lig ekibi Talasgücü Belediyespor'u evinde 6-0 yenerek eleyip yoluna devam eden siyah-beyazlı ekipte sezon başında transfer edilen Mehmet Refik Can, 58 dakika oyunda kalıp hat-trick yaptı.